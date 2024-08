Como, tegola Varane: fuori 40 giorni. Contro la Juve difesa da inventare

Sono quaranta i giorni di stop per l’infortunio al ginocchio sinistro di Rafa Varane.

Il francese al 20 minuto della partita di Coppa contro la Sampdoria, ha alzato il braccio, chiedendo la sostituzione. L’ecografia, eseguita ieri, non ha lasciato dubbi.

Non è un problema diretto al ginocchio, ma al quadricipite sinistro, ora Varane dovrà saltare le prime sei o sette partite degli azzurri, fra cui quella di lunedì contro la Juventus, a cui teneva molto.

È stato un malinteso con Reina a provocare l’infortunio di Varane. Una indecisione su un pallone in area ha costretto, il centrale comasco a un movimento della gamba sinistra innaturale. Per sostituirlo contro la Juve, Fabregas ha diverse opzioni, la più probabile, quella di rispolverare la coppia di centrali del Cagliari degli scorsi anni formata da Goldaniga e Dossena, ma anche Barba ha qualche chance di giocare.

Ieri l’allenatore spagnolo ha analizzato a video, con la squadra, la sconfitta di domenica ai rigori contro la Sampdoria e ha iniziato la preparazione per il match di Torino. Le preoccupazioni riguardano soprattutto la fascia destra, con Iovine squalificato e Strefezza che esegue poco la fase difensiva.

La società sta lavorando sul mercato, ma le soluzioni non sono semplici. Il Copenhagen non molla Diks e Sergi Roberto è vicino alla Fiorentina, ma serve urgentemente un altro giocatore, nalla fase difensiva di destra. Probabilmente a questo punto arriverà un giocatore a sorpresa. Per l’attacco sembra fatta per l’arrivo di Alieu Fadera, gambiano del Genk. Si è vicini anche all’arrivo di Rodri Sanchez dal Betis Siviglia, dopo una trattativa condotta direttamente da Fabregas.

Rodri è un giocatore d’esperienza, che può occupare più ruoli a centrocampo e anche come seconda punta. Non pronosticabile la formazione che giocherà contro la Juventus, in porta potrebbe partire Audero, mentre Reina che era considerato il portiere di Coppa, potrebbe sedere in panchina. Fabregas si affiderà molto anche agli ex toro Belotti e Verdi che domenica ha giocato uno scampolo di partita, ma ha dimostrato di essere pronto. La difesa senza Varane e Iovine sarà da inventare, a meno che si decida di giocare a tre dietro, con Dossena, Barba e Goldaniga.