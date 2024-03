Come picchia l’avvocato, Briamonte campione Masters

Teatro Principe esaurito, combattimenti spettacolari, pubblico entusiasta, grandi personaggi a bordo ring tra i quali spiccava l’ex Presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli: la Night of Kick and Punch 15 è stata un successo da ogni punto di vista. L’avvocato Michele Briamonte ha conquistato il mondiale Master di kickboxing WKF superando ai punti lo spagnolo Younes Fahmi Maouroudi dopo tre riprese da due minuti ciascuna. Le regole consentivano di sferrare pugni al di sopra della cintura e calci anche alle gambe. Il limite di peso era fissato a 67 kg. "Il mio avversario aveva un destro potente – ha commentato Michele Briamonte – e quindi nelle prime due riprese l’ho tenuto a distanza colpendolo con i calci alle gambe ed allo stomaco. Con uno di questi ultimi, l’ho spedito al tappeto nel secondo round. Nel terzo round ho accorciato la distanza e l’ho centrato con delle combinazioni di pugni al viso, ma l’ho anche colpito duramente alle gambe con i calci. Insomma, la tattica studiata in allenamento con il mio maestro Angelo Valente ha funzionato. Sono molto orgoglioso di aver vinto questo titolo". Alla Night of Kick and Punch 15 si sono svolte le semifinali del torneo riservato ad atleti di 70 kg. Le regole erano quelle dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. La distanza era di tre riprese da tre minuti ciascuna. Superiore alle attese, per la sua spettacolarità, la sfida tra Francesco Maggio e lo spagnolo Carlos Barbosa. Nell’altra semifinale del torneo, Amin Ettayeb ha battuto ai punti Sheriff Konteh. I due finalisti del torneo Sap Fighting Style si affronteranno l’8 giugno alla Reggia di Venaria nel corso della Night of Kick and Punch 16. Il vincitore avrà una borsa nettamente superiore agli standard della kickboxing. "Le due semifinali sono piaciute al pubblico perché erano equilibrate – spiega Angelo Valente – e questo è dovuto al nostro lavoro di matchmaking. Francesco Maggio è fortissimo, aveva un record di 41 vittorie e 3 sconfitte, e gli abbiamo trovato un avversario alla sua altezza. E’ stato un match tanto spettacolare che potrebbe essere usato come spot pubblicitario per la kickboxing".

Anche gli altri combattimenti sono stati all’altezza delle aspettative. Si sono svolti con le regole dello stile K-1 sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Quattro atleti del Team Kick and Punch hanno superato ai punti i loro avversari: Shakib El Kadimi ha battuto Iker Kortabitarte. Lorenzo Del Gaudio ha sconfitto Darius Iancu. Lorenzo Malinverno ha prevalso su Gianluca Carone. L’ex campione del mondo dei pesi piuma Wako-Pro Luca Grusovin ha battuto Angel Chavdarov al termine di una battaglia che ha entusiasmato gli spettatori. "Chavdarov ha dimostrato di essere un atleta di altissimo livello – conclude Angelo Valente – e la sfida è stata una battaglia, specialmente nell’ultima ripresa. Anche questo è un risultato di cui siamo orgogliosi come organizzatori e come team. Luca Grusovin è sempre uno dei migliori al mondo nella sua categoria di peso".

Lorenzo Pardini