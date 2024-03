Come corre l’Alcione. Varese in zona play off

Alcione sempre più padrone del girone, Città di Varese saldamente in zona playoff, Vogherese in ripresa. Le tre lombarde del girone A archiviano il turno con le campane a festa. L’Alcione si prende contro il Pinerolo la posta piena che gli mancava da due turni imponendosi per 2-1 e salendo a sessantadue punti, sei in più del Chisola secondo. "Abbiamo preso un gol strano - dichiara il tecnico Giovanni Cusatis - che una squadra come la nostra non deve prendere, nel secondo tempo abbiamo alzato i giri del motore contro una squadra difficile e l’abbiamo fatta nostra". Il Città di Varese coglie il quarto risultato utile consecutivo pareggiando per 1-1 contro il Chieri. Ai biancorossi, terzi con cinquanta punti, resta il rammarico per non aver saputo capitalizzare le diverse occasioni create: "ci sono magari alcune decisioni arbitrali da rivedere - afferma il tecnico Corrado Cotta - ma abbiamo avuto diverse occasioni per segnare e se non segni, alla fine, è colpa tua".

La Vogherese impatta per 2-2 contro il Gozzano e coglie il secondo pareggio di fila. I pavesi sono quattordicesimi a 32 punti.