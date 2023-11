Colognola, anziana morta cadendo dal balcone: badante arrestata con l’accusa di omicidio

Una donna ucraina è stata arrestata mercoledì mattina con l’accusa di aver ucciso Rosanna Aber, un’anziana di 77 anni a cui faceva da badante, buttandola giù dal balcone di casa sua, al quarto piano di un palazzo di Colognola, vicino a Bergamo.

La tragedia avvenne il 22 aprile del 2022 e in un primo momento la morte della settantasettenne era stata classificata come suicidio, ma gli investigatori hanno scoperto che quel giorno la vittima aveva scoperto che la badante le aveva preso il bancomat rubandole circa duemila euro. Sembra che i prelievi siano stati ripresi dalle immagini della videosorveglianza delle banche.

Secondo l’accusa, questo sarebbe il movente del delitto. La donna ucraina risulta indagata per omicidio volontario e furto da settembre 2022 e a parte la questione economica ci sono altri dettagli che hanno fatto propendere per la classificazione del reato a omicidio.

La balaustra del balcone è molto alta e per l’anziana donna, che soffriva di deficit di equilibrio, sarebbe stato molto difficile sporgersi, salire e buttarsi. Inoltre, alcuni ragazzi che stavano chiacchierano su una panchina davanti alla palazzina, hanno riferito di un acceso diverbio pochi istanti prima della morte di Rosanna.

Anche i figli della non hanno mai creduto all’ipotesi del suicidio: la donna a sarebbe partita per il mare pochi giorni dopo e non aveva dato nessun segnale di depressione. Quella stessa mattina era stata in banca per cercare di capire per quale motivo dal suo conto corrente risultavano degli ammanchi di denaro.