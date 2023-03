Clinica Veterinaria Orobica, nuova sede e staff operativo 24 ore su 24

Un ospedale riservato agli animali, aperto 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, che può disporre di quattro piani, per un totale di 1.100 metri quadrati, destinati alla cura di tutti gli animali, grazie a 13 ambulatori predisposti per la visita, tre sale operatorie, un Tc scan e due sale radiografiche ed ecografiche. Sono numeri importanti, quelli che caratterizzano la nuova sede della clinica Veterinaria Orobica, inaugurata ieri a Bergamo e che dal 2021 fa parte del Gruppo AniCura, una famiglia di ospedali e cliniche veterinarie che conta in Italia 37 strutture che offrono un ventaglio completo di cure specialistiche e iperspecialistiche. La clinica, fondata nel 1990 dal dottor Gino Pinotti e dal dottor Paolo Ferrari come Centro Veterinario Orobico, si rivolge non solo ai proprietari di animali da compagnia di Bergamo e provincia, ma rappresenta un polo di riferimento per i veterinari che necessitino di consulenze specifiche. "AniCura Clinica Veterinaria Orobica è anche un pronto soccorso – spiega il dottor Gino Pinotti, practice manager della struttura – che può gestire emergenze di ogni genere e ricoveri sia a lungo termine sia in day hospital. In questa nuova sede possiamo ricoverare fino a 40 animali. Contiamo su uno staff di 20 medici veterinari e 10 persone fra tecnici e personale di accoglienza".

"Solo nel 2022 – sottolinea il direttore sanitario, Paolo Ferrari –, abbiamo effettuato circa 40mila prestazioni, avendo in cura circa diecimila animali, soprattutto cani, gatti e conigli. Grazie alle maggiori capacità di accoglienza della nuova sede incrementeremo questi numeri. Un obiettivo è rendere la struttura un centro d’eccellenza anche per la cura degli animali esotici, sempre più presenti nelle case degli italiani". Dal 2018 al 2022 AniCura ha investito circa 7 milioni per l’acquisto di attrezzature cliniche e 4 milioni per l’ammodernamento delle strutture. Nel 2023 è previsto un investimento di circa 7 milioni.M.A.