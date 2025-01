Città laboratorio del gusto con la Fiera del cioccolato

Ogni stand sarà un piccolo laboratorio del gusto, dove sarà possibile scoprire i segreti della lavorazione del cacao e degustare prodotti unici e di alta qualità. Arriva a Bergamo da domani al 26 gennaio la Fiera del cioccolato, giunta alla 12esima edizione. Alla kermesse, organizzata da Promozioni Confesercenti, saranno presenti 25 operatori da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Lecco, Pavia, Monza, Parma, Gorizia, Padova, Firenze, Pistoia, Perugia, Reggio Calabria. Non solo. Per la prima volta arriverà a Bergamo anche il cioccolato siciliano per eccellenza, quello di Modica, vera e propria peculiarità italiana, grazie alla presenza di un maestro pasticcere del posto. Come da tradizione, non mancheranno nemmeno le presenze europee, con i cioccolatini provenienti dal Belgio e i dolci tipici ungheresi. Fondente, al latte, bianco, aromatizzato, speziato, il cacao sarà protagonista in ogni gusto e forma, filo conduttore di un lungo fine settimana che, venerdì alle 20,30, ospiterà anche la cena solidale alla trattoria D’Ambrosio Da Giuliana. In tavola saranno servite tagliatelle al cacao preparate dai maestri pasticcieri e cucinate secondo una ricetta dei fratelli Cerea del ristorante stellato Da Vittorio. Il ricavato della cena sarà interamente devoluto in beneficenza. Domenica 26, infine, lo scultore Bruno Manenti realizzerà la tradizionale scultura di cioccolato dedicata alla città di Bergamo, partendo da un cubo di cioccolato di 20 chili. Nel corso dell’inaugurazione di giovedì, alle 16, è invece previsto il taglio di una tavola di cioccolato di 20 metri. Michele Andreucci