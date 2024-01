Città di Varese, tre punti d’oro per restare nella zona playoff

VARESE

Riscossa voleva e riscossa ha ottenuto. Il Varese supera il Borgosesia per 2-1 e si lascia alle spalle lo stop contro la Lavagnese. I biancorossi agganciano così’ l’Albenga al terzo posto con 38 punti a meno dieci dalla capolista Alcione prossima avversaria. Vittoria meritata per Cottarelli e compagni che hanno però rischiato di gettarla alle ortiche nel finale. Al 9’ il Cdv ci prova con Vitofrancesco che conclude alto. All’11’, invece, Di Maira non sbaglia raccogliendo la sfera da Stampi e fulminando Uva con un diagonale. Al 21’ è già raddoppio con una conclusione a giro di Cottarelli su assist di Malinverno. Il Borgosesia prova a correre ai ripari ma Bertoni, al 39’, dal limite non dà pensieri a Ferrari. Quattro minuti dopo gli ospiti pungono ancora con Manara che, su suggerimento di Henin, sfiora l’incrocio dei pali. Lo stesso Manara, al 22’ della ripresa, la riapre con un colpo di testa.Il Cdv cerca di prendere il largo per evitare il ritorno ospite. Al 43’Malinverno colpisce il palo. Al 51’ Gilli, di testa, sfiora il pareggio. C.C.