Cinema&futuro con la regista Guia Zapponi

Una forma d’arte, ma anche un business quello legato al cinema e all’industria cinematografica che significa anche documentari, fiction, spot e tutto l’universo dei prodotti audiovisivi amplificato dalle mille piattaforme che arricchiscono il palinsesto della tv digitale. Un fenomeno che tocca da vicino il Lario negli ultimi anni meta di grandi registi e produzioni tv, esperienze spesso mordi e fuggi per il territorio che finalmente ha deciso di mettere a frutto le sue potenzialità. Così per la prima volta a Villa del Grumello si incontreranno i professionisti del settore audiovisivo e cinematografico, gli imprenditori, gli istituti bancari e associazioni di categoria per confrontarsi su reciproche opportunità di business.

Una giornata dedicata a "Cinema&futuro" quella in programma lunedì 16 aprile, nata dalla felice intuizione di Guia Zapponi, attrice, regista e producer qui nelle vesti di fondatrice e amministratrice di G-Film Productions srl. Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, Camera di Commercio di Como-Lecco e Lombardia Film Commission, i produttori e i distributori di produzioni cinematografiche nazionali e internazionali potranno conoscere più a fondo il territorio lariano sempre aperto e attento a nuove occasioni di business. "L’incontro di queste professionalità ha l’obbiettivo di promuovere business tra l’industria cinematografica, in cui lavoro, e il territorio del Lago di Como, in cui vivo - spiega la regista comasca - La mia passione per il cinema, ben si sposa con le naturali bellezze del Lario e con le tante risorse che il territorio può offrire".