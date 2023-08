Chi era Francesca Tibaldi, la 43enne di Cornaredo morta durante un’escursione in montagna

Cornaredo, 10 agosto 2023 - Si era allontanata dal gruppo di amici con cui la mattina era partita per un’escursione a Roncobello, in Val Brembana, in provincia di Bergamo. Francesca Tibaldi, 43 anni, di Cornaredo è scivolata in un canale per un centinaio di metri ed è morta, stava raggiungendo un rifugio insieme alla comitiva di amici.

Sono stati loro a dare l'allarme verso le 22 del 9 agosto. Tutti insieme erano saliti a piedi nella zona del Lago Gemelli. Sulla via del ritorno, il gruppo si è fermato per una breve sosta, ma lei aveva deciso di proseguire da sola.

Le ricerche

Quando gli amici sono arrivati all'auto, parcheggiata alle baite di Mezzeno, si sono accorti che lei non c'era e hanno lanciato l’allarme. Le ricerche sono andate avanti fino alle prime ore della mattina. Non si sa ancora che cosa abbia causato la caduta: “Un sentiero tra i più battuti, che non presenta difficoltà”, spiega Ilaria Rovelli, la sindaca di Roncobello che torna a ricordare l’importanza di non allontanarsi dai percorsi tracciati.

Escursionista esperta, tifosa del Milan

Francesca Tibaldi non era un’escursionista alle prime armi, amava la montagna, una passione profonda testimoniata anche dalle tante fotografie pubblicate sui social. Tra le tanti passioni anche la natura, la musica, i viaggi e il “Grande Milan”, una “fede” che le aveva trasmesso il papà fin da quando era bambina e che lei non aveva mai smesso di coltivare anche dopo la morte del genitore. Molto legata alla sorella Monica, nel 2021 aveva perso anche la mamma.

Spirito libero, grande cuore, da anni era una donatrice di plasma. Conosciuta più a Rho che a Cornaredo dove abitava, lavorava alle serre della Viridea di Arese, tanti i messaggi di cordoglio dei colleghi, degli amici della palestra e di tante avventure, per tutti resta il ricordo del suo sorriso: “Portalo anche li! Rimarrai sempre nei nostri cuori”.