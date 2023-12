Che poker al Modena. E si pensa al ritorno in A

Una vittoria roboante per spazzare via le perplessità di Salò e riprendere la cavalcata verso la vetta della classifica sfruttando il passo falso del Venezia, fermato in casa dal Lecco. La Cremonese cala il poker allo Zini impiegando solo 38’ per chiudere la pratica grazie ad una doppietta di Pickel, il migliore in campo per distacco e alle reti di Collocolo e Ghiglione e si conferma squadra impenetrabile a livello difensivo. Registrando il quarto clean sheet consecutivo, e il sesto nelle ultime sette, ed eguagliando il record della stagione 1988-1989. Mister Stroppa, dal canto suo, artefice del passo positivo (8 gare vinte su 13 in campionato) non può fare altro che godersi il momento. "Abbiamo alzato il livello" sentenzia soddisfatto il tecnico lodigiano "Giocare in questo modo è un segnale che ci deve dare ancora più forza mentale. Fra tre giorni abbiamo il Palermo. Mariachiara Rossi