Challenger di Madrid. Napolitano in finale contro lo svizzero Riedi

Prima finale della stagione per Stefano Napolitano sul circuito challenger. Il milanese si è qualificato per la fonale del torneo di Madrid, approfittando del ritiro del kazako Mikhail Kukushkin quando già si trovava in vantaggio 6/2, 4/1 e oggi affronta lo svizzero Leandro Riedi (4/6, 6/3, 7/6 all’austriaco Jurij Rodionov), già certo di entrare per la prima volta in carriera nella top-150 della classifica mondiale, arrivando al numero 148, mentre in caso di successo arriverebbe addirittura intorno al numero 125. S.D.S.