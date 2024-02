Challenger di Bangalore. Napolitano si qualifica ai quarti di finale

Stefano Napolitano avanza ai quarti di finale del challenger indiano di Bangalore. Il piemontese che si allena da qualche mese a Baranzate (Mi) ha sconfitto il canadese Vasek Pospisil (sceso oggi al numero 816 del mondo in seguito ad un infortunio ma con un passato da top-50 mondiale) con il punteggio di 6/4, 4/6, 6/4 e oggi torna in campo per affrontare il tunisino Moez Echargui con la certezza di tornare settimana prossima nella top-200 della classifica Atp a distanza di sei anni dall’ultima volta. S.D.S.