C’è Alcione-Varese: la capolista tenta la fuga

Una è prima con 48 punti, l’altra terza con 38. Alcione- Città di Varese sarà la sfida clou che caratterizzerà la quarta giornata di ritorno del girone A di serie D. I milanesi vogliono cancellare lo 0-1 patito all’andata al Franco Ossola in una delle due sconfitte avute sinora in campionato. A otto punti dai milanesi vi è il sorprendente Chisola che se la vedrà in casa con il pericolante Pont Donnaz penultimo. Terzo con il Cdv, l’Albenga cerca gloria nel derby ligure nella tana del Vado con inizio alle 15. E derby di Liguria ci sarà anche a Lavagna dove la locale Lavagnese in situazione critica riceve un Ligorna a caccia dei playoff. Tre derby offrono anche le squadre piemontesi. Il primo vedrà di fronte l’ambizioso Asti contro un Chieri in difficoltà. Nel secondo il fanalino di coda Borgosesia riceverà un Rg Ticino che profuma di alta classifica. Il terzo se lo giocheranno Derthona e Pinerolo in cerca di punti sicurezza che le tengano lontane dalla zona calda. La Vogherese cerca in casa con l’Alba quella posta piena che le manca da sette turni. Il Bra cerca la possibile terza vittoria interna consecutiva ospitando gli spezzini della Fezzanese, la Sanremese è attesa dal Gozzano. Cristiano Comelli