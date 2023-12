Bergamo, cade dalla scala mentre pota una pianta: morto un 59enne

BERGAMO - Dramma questa sera a Cazzano Sant'Andrea, nella Bergamasca. Un uomo di 59 anni, Marcello Moro, è morto cadendo da una scala sulla quale - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - era salito per potare una pianta nel giardino della sua abitazione. Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai tecnici del Soccorso alpino, ai vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga. Per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

Nessuno ha assistito all'incidente domestico: la ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri della compagnia di Clusone. Una volta terminati gli accertamenti, la salma è stata affidata ai familiari. Marcello Moro, originario di Leffe, lascia nel dolore la figlia e la compagna.