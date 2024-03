Catturato predatore sessuale latitante

Era nascosto in un’abitazione di Zogno, in Valle Brembana. E qui lo hanno scovato e arrestato i carabinieri della squadra catturandi del Nucleo investigativo di Bergamo. Si tratta di Ioan Buciuleac (nella foto), 60 anni, ricercato dalle autorità romene. Considerato uno dei più pericolosi predatori sessuali del suo paese, è stato condannato per aver segregato, violentato e costretto a prostituirsi una ragazzina di 15 anni. I fatti risalgono al 2021. L’uomo era destinatario di un mandato d’arresto europeo: deve scontare una pena di tre anni e sei mesi per violenza sessuale su minore. Nella motivazione del provvedimento viene spiegato che l’indagato "è stato condannato per aver agevolato la fuga di una minore di anni 15 da un centro protetto di Bucarest, segregandola e costringendola con minacce ad avere rapporti sessuali con lui e nello stesso tempo obbligandola a prostituirsi". Secondo la stampa romena, tra i 2600 ricercati in Romania, Buciuleac rientrava tra i 12 predatori sessuali a piede libero ritenuti più pericolosi. Era latitante dal 6 aprile del 2023. Non avrebbe commesso reati in Italia, né ha avuto complici. I militari lo hanno individuato dopo averlo cercato in tutta la Bergamasca, si muoveva indisturbato convinto di averla fatta franca. Francesco Donadoni