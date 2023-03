Casazza, investita da un’auto in via Nazionale: grave 54enne

Casazza, donna investita da un'auto

Casazza (Bergamo), 27 marzo 2023 – Grave incidente, questa mattina all’alba, in via Nazionale, a Casazza, in provincia di Bergamo.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, una donna di 54 anni è stata investita mentre attraversava la strada. Violento l’impatto con la vettura, che viaggiava in direzione di Bergamo. L’automobilista, un 60enne, si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

Immediato l’arrivo di un’auto medica e di un’ambulanza: la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illeso ma sotto choc il conducente dell’auto.

La zona dove è avvenuto l’investimento è stata già in passato teatro di altri incidenti. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e una pattuglia della Polizia locale per la viabilità.