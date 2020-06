Bergamo, 5 giugno 2020 - Ultimo saluto a Carlo Ubbiali, gigante del motociclismo, che si è spento qualche giorno fa a causa di una complicazione polmonare quando inseguiva il traguardo dei 91 anni. I funerali si sono celebrati nella chiesetta di Ognissanti al cimitero di Bergamo. Tanti i ricordi e le attestazioni di stima e affetto nei suoi confronti. L’omaggio del mondo dello sport e dei suoi tifosi.

Vincitore di 9 titoli mondiali (6 nella 125 e 3 nella 250) e di 8 italiani, sempre in sella alla sua Agusta, era di Bergamo come Giacomo Agostini, altra leggenda del motociclismo e che aiutò a formarsi da ragazzo. Un bergamasco in sella ad un bolide varesino, metafora nella velocita' dei successi imprenditoriali della Lombardia che anticipava gli anni del boom economico.In particolare negli Anni Cinquanta era stato il motociclista italiano più amato e seguito, vincitore di 39 gare su 74 disputate. Il 16 dicembre scorso gli era stato assegnato dal Coni il Collare d’oro al merito sportivo, la più alta onorificenza.