Caravaggio (Bergamo), 25 agosto 2019 - Un tempo a scuola, soprattutto durante le medie, le insegnanti raccomandavano agli alunni di entrare in corrispondenza con coetanei al di là dei confini nazionali, sia per incrementare le relazioni conoscitive e linguistiche, sia per sostenere la necessità di rapporti internazionali. Un metodo rivelatosi prezioso, perchè decine di migliaia di studenti iniziarono a tessere relazioni epistolari con pari età all’estero.

Da qui parte la storia che vede protagoniste due giovanio donne: una di Caravaggio, l’altra americana. È accaduto che l’americana Shannon Zsiros abbia deciso di venire in Italia e recarsi in visita dall’amica Laura Mussi a Caravaggio, dove quest’ultima lavora come docente nella scuola materna. Visita inattesa ma ricca di gioia per Laura, dopo le decine e decine di lettere scambiate all’interno di un’amicizia epistolare che dura ormai da 20 anni. «Shannon ha voluto festeggiare il suo 40esimo compleanno venendo in Italia ad incontrarmi e facendo felice non soltanto me, ma anche i miei genitori» le parole di una soddisfattissima Laura. Nelle lettere le due donne si sono raccontate la propria vita, anche se recentemente erano passate da carta e penna all’uso dei social media. Shannon si è presentata zaino in spalla sotto casa di Laura ed ha trascorso insieme a lei quattro giorni: hanno parlato a lungo delle loro famiglie e del loro lavoro.

L’americana lavora in una struttura sanitaria in Arizona. Durante questi giorni una sola difficoltà si è parzialmente messa tra loro: la lingua. Scrivere in inglese era infatti più semplice che parlarlo, soprattutto considerando che Shannon usa molto lo “slang” americano. Problema subito superato di slancio perchè Laura ha contattato un amica italo-americana che ha aiutato entrambe traducendo, in caso di necessità, all’una o all’altra. Ora Shannon ha lasciato Caravaggio per continuare la sua visita turistica in Italia, diretta in particolare in Toscana. Poi farà ritorno negli States e sicuramente continuerà la corrispondenza con Laura. Mantenendo così vivo un rapporto d’amicizia nato oltre venti anni fa sui banchi di scuola italiani e statunitensi.