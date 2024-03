Cantù, è il momento della verità. Cagnardi: "Stiamo arrivando"

La Serie A2 di basket si appresta a vivere momenti intensi con la quarta giornata della fase a orologio.

Le squadre lombarde, Urania Milano, Juvi Cremona, Treviglio, Cantù, Orzinuovi e Vigevano, sono pronte a scendere in campo in incontri chiave per il prosieguo del campionato.

Tra le partite in programma, spicca quella del Wegreenit Urania Milano che, domani alle ore 20:30, ospiterà l’Agribertocchi Orzinuovi al PalaLido Allianz Cloud di Milano. Per Milano serve continuità di risultati, mentre i bresciani lottano per la salvezza e si affidano agli strabilianti numeri di Grant Basile.

Il 3 marzo vedrà una serie di sfide impegnative per le altre squadre lombarde. Il Gruppo Mascio Treviglio affronterà l’Umana Chiusi al PalaFacchetti di Treviglio e la Ferraroni Juvi Cremona se la vedrà con l’UEB Gesteco Cividale al PalaRadi di Cremona, entrambe alle 18:00.

Un focus particolare merita l’Acqua S.Bernardo Cantù che, dopo aver ottenuto una preziosa vittoria sul campo del Nardò con il punteggio di 75-80, si prepara ad affrontare la RivieraBanca Basket Rimini al Pala FitLine di Desio. Le parole di coach Devis Cagnardi, al termine dell’incontro con Nardò, sottolineano l’importanza della vittoria in condizioni non ottimali: "È stata una partita difficile, su un campo altrettanto difficile. Eravamo in condizioni non ottimali e l’abbiamo vinta con la forza del gruppo. Abbiamo cercato di indirizzarla subito, togliendo i punti di forza agli avversari e sfruttando quelli che erano i nostri vantaggi di stazza vicino a canestro".

Il coach ha poi lodato il lavoro di squadra e la capacità di adattarsi a strategie diverse, essenziali per conquistare la vittoria nonostante le difficoltà, tra cui quelle fisiche di Nikolic che, nonostante i problemi a un piede, ha dato un grande apporto alla sua squadra. "Sono soddisfatto e ringrazio i miei giocatori e Nikolic, che aveva dei problemi a un piede che si strascina da qualche settimana. Ha voluto stringere i denti e ci ha dato un grande apporto".

Alle 21:00, l’Elachem Vigevano 1955, sotto la nuova presidenza di Marino Spaccasassi, affronterà la Flats Service Fortitudo Bologna al PalaElachem di Vigevano.

La squadra, dopo aver superato la Tezenis Verona per 75-84, si appresta a un altro importante confronto, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita, ma la Fortitudo deve cercare di restare in scia alla capolista Forlì nel girone rosso.

La giornata di Serie A2 promette quindi emozioni e scontri all’ultimo punto, con le squadre lombarde pronte a dare battaglia per migliorare la propria posizione in classifica e proseguire il cammino in questo avvincente campionato.

Alessandro Luigi Maggi