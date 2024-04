Campionato Italiano per la specialità Gravel. Sfida da non perdere

“L’unione fa la forza”, ma dalle parti di Golferenzo (PV) invece si può proprio dire che “l’unione fa la gravel” perché è dalla forte collaborazione fra i comuni dell’Oltrepò Pavese che a fine giugno vedrà la luce il Campionato Italiano Gravel. Giunto alla terza edizione, l’evento nazionale più simbolico nel panorama di questa recente disciplina delle due ruote sempre più in auge fra i ciclisti di tutte le età animerà il fine settimana del 29 e 30 giugno. La prova per il titolo tricolore si disputerà su un anello da 42 km da percorrere fra strade bianche, sterrati e asfalto nella giornata di domenica 30, ma già a partire da sabato 29 ci si potrà scatenare in sella sullo stesso tracciato nella “Oltre Gravel”.

A tenere le redini dell’evento l’ex ciclista professionista Emanuele Bombini al lavoro in uno sforzo congiunto per la promozione del territorio, si occuperà dell’allestimento della gara. "L’idea è nata proprio vedendo la bici da gravel: un mezzo da corsa che permette di affrontare percorsi fuoristrada, che qui in Oltrepò Pavese sono belli come non mai" dichiara lo stesso Bombini, entusiasta soprattutto di aver trovato "tantissimi appassionati e grandi conoscitori di questa disciplina. Lo spunto di organizzare l’evento è stato preso davvero bene e questo è un forte segnale che siamo sulla strada giusta".

Appuntamento allora a fine giugno, quando anche il ciclista e funambolo Vittorio Brumotti arricchirà con la sua esperienza il Campionato Italiano Gravel di Golferenzo, in Oltrepò Pavese.

Paolo Croce