Campionati italiani . Boscacci e De Silvestro hanno fatto il vuoto

Doppietta lombarda nella vertical race maschile in Valle Aurina (Bz) valevole per i Campionati Italiani Assoluti. Protagonisti i due valtellinesi del Centro Sportivo Esercito Michele Boscacci e Robet Antonioli che, seppur giunti al traguardo in terza e quarta posizione nella gara open vinta dall’austriaco Hochenwarter, si sono piazzati ai primi due posti nella graduatoria riservata al titolo tricolore seniores. Positiva anche la prestazione del terzo valtellinese Andrea Prandi, settimo nella graduatoria nazionale. Notizie positive per i colori lombardi arrivano anche dalla gara femminile. Qui ha vinto Alba De Silverstro, terza la bresciana Corinna Ghirardi. Nella categoria under 23 ha solo sfiorato la zona medaglie Luca Tomasoni: il bergamasco si è piazzato al quarto posto, mentre le valtellinesi Silvia Berra e Katia Macherona hanno raccolto la seconda e terza piazza nella prova femminile dietro alla valdostana Junod. Nella categoria under 20 ancora valtellinesi a medaglia con Edoardo Mottini terzo fra gli uomini e Anna Pedranzini seconda fra le donne, infine fra gli under 18 seconda piazza per il lecchese Lorenzo Milesi e terza per il valtellinese Luca Curioni in campo maschile e successo della valtellinese Melissa Bertolina su Silvia Boscacci fra le donne.

Silvio De Sanctis