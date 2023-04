Camerata Cornello, 48enne trovato morto in Val Brembana accanto alla bicicletta

Un uomo di 48 anni è morto nel primo pomeriggio della domenica di Pasqua in una zona impervia della Valle Brembana, in provincia di Bergamo. Il suo corpo è stato trovato da alcuni passanti – che hanno chiamato subito il 112 – lungo la mulattiera che da Cespedosio porta a Camerata Cornello. Non è chiaro se al momento del ritrovamento il quarantottenne fosse già morto o in fin di vita (la prima ipotesi sembra tuttavia più probabile).

Essendo una zona difficilmente raggiungibile di un territorio montuoso, sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica insieme all’elisoccorso di Como. Sono partite anche le squadre territoriali del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con tredici tecnici, a supporto dell'équipe dell'elisoccorso.

Purtroppo, all’arrivo dei sanitari per il quarantottenne non c’era più niente da fare e i medici hanno potuto solo constatare il decesso. Non è chiaro cosa sia successo, ma secondo le prime ricostruzioni l’uomo potrebbe avere avuto un malore. La salma è stata trasportata a valle.