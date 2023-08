Cadute in due arrampicate Gravi le giovani scalatrici

MANDELLO DEL LARIO (Lecco)

Escursionisti e scalatori non concedono tregua al Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, soprattutto delle stazioni di Valsassina e Valvarrone, Lecco e del Triangolo Lariano. Anche ieri mattina gli angeli della montagna sono stati mobilitati due volte in poche ore, prima per un uomo di 64 anni che si è infortunato al Giumello a Casargo, subito dopo per una 45enne caduta in Grignetta sul sentiero della Cresta Cermenati. In entrambi i casi, i volontari hanno potuto contare sul supporto dei soccorritori dell’eliambulanza, la prima volta di Sondrio, la seconda di Como.

Domenica invece due giovani scalatrici di 20 anni sono precipitate, una mentre si arrampicava sul Terzo torrione dello Zucco Pesciola, ai Piani di Bobbio, l’altra mentre si calava in doppia nella Torrione del Cinquantenario in Grignetta. Erano entrambe assicurate a corde e imbrachi che hanno limitato la caduta ad alcuni metri, ma, sebbene indossassero l’equipaggiamento di sicurezza, hanno picchiato tutte e due testa e corpo.

Dopo essere state raggiunte, valutate e stabilizzate, sono state trasferite d’urgenza in ospedale al San Gerardo di Monza, una dall’eliambulanza di Bergamo, l’altra di Sondrio. Domenica mattina, sempre in Grignetta, si è infortunato anche un 75enne.

"Visto il grande afflusso di persone in montagna in questo periodo, anche per le temperature alte, abbiamo ravvisato la necessità di dislocare i tecnici di diverse squadre in posizioni avanzate, nel territorio di propria competenza, per essere immediatamente pronti a partire in caso di necessità", spiegano dal Soccorso alpino lombardo.

Daniele De Salvo