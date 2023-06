Caccia all'uomo a Bergamo: un trentacinquenne ferito da un colpo di pistola A Bagnolo Cremasco, un uomo ha sparato colpi di pistola contro un trentacinquenne di nazionalità indiana. Il ferito è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. La polizia cerca l'aggressore, che avrebbe avuto questioni in sospeso con la vittima.