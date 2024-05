Caccia ai talenti inJob a Treviglio

La società di collocamento lavoro inJob (parte di W-Group) ha rafforzato la sua presenza in Lombardia inaugurando il secondo career center sul territorio bergamasco, a Treviglio, in via Fratelli Galliari 5/A. L’agenzia è specializzata nel selezionare personale qualificato nei settori e per i brand più rappresentativi del Made in Italy. Con una presenza capillare nel Nord Italia, inJob ha somministrato, nel 2023, circa 6.500 profili: di questi, più di 2mila in Lombardia (di cui oltre 320 nella sola provincia di Bergamo), inseriti in 500 aziende clienti e che hanno generato un fatturato di oltre 26 milioni di euro per la società. Dati destinati a crescere ulteriormente nel 2024, anche grazie al nuovo centro di Treviglio.

"Con questa apertura consolidiamo la nostra presenza all’interno di una delle regioni che tutt’oggi rappresenta un territorio chiave per inJob, inaugurando una nuova sede in una provincia, quella bergamasca, da sempre ricca di stimoli, opportunità e realtà imprenditoriali d’eccellenza – commenta Chiara Bonardi, Area Manager inJob per la Lombardia –. In Lombardia, nell’ultimo anno sono state 500 le aziende che hanno scelto di affidarsi a noi nella ricerca dei loro talenti, per le quali abbiamo supportato l’inserimento di più di 2000 professionisti qualificati. Di questi, oltre 320 solo nel territorio di Bergamo, che si conferma come la seconda provincia con più profili somministrati nella regione". La nuova filiale inJob di Treviglio sarà raggiungibile all’indirizzo email treviglio@injob.com.