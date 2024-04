Brescia tieni il passo. Niente regali allo Spezia

Anche se la partita odierna con lo Spezia è molto importante per la voglia di play off del Brescia, il primo pensiero di Maran e delle Rondinelle è per Paghera, che ha perso la madre: "Ci teniamo tutti a far giungere a lui la nostra vicinanza - è la premessa del tecnico biancazzurro - In certi momenti bisogna avere come priorità altre cose. Lui si è messo a disposizione, ci raggiungerà in ritiro, parlerò con lui e vedremo il da farsi".

Al di là di questa triste notizia, tornando alle vicende del campo, le condizioni dell’attacco richiamano un occhio di riguardo in vista di questa sfida che si preannuncia assai complicata, visto che gli spezzini non solo hanno bisogno di punti per la salvezza, ma vogliono anche cancellare i presunti torti arbitrali dell’ultimo periodo.

In avanti mister Maran non potrà contare su Olzer e Borrelli. Moncini ha accusato un problema ai flessori ma è stato convocato.

Al posto dell’ex spallino, il tecnico biancazzurro potrebbe avanzare come prima punta Bianchi ed inserire sulla trequarti Bjarnason al fianco di Galazzi, mentre l’alternativa, in una rosa che al momento non presenta altri attaccanti di ruolo, potrebbe essere quella di lanciare dal 1 minuto il giovane Ferro.

Una situazione che chiama il Brescia a puntare su una caratteristica ben precisa: "Questa squadra – prosegue Maran – ha sempre mostrato il suo spirito di gruppo. Questa volta, però, dopo quanto ci è successo, lo deve aumentare. L’abbiamo nel dna e dobbiamo confermarlo". E trovare così la spinta giusta per conquistare tre punti che potrebbero avvicinare in modo decisivo le Rondinelle ai play off.

(4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Van De Looi (Paghera), Besaggio (Bertagnoli); Bjarnason (Ferro), Galazzi; Bianchi, Luca Marinoni