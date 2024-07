Brescia su Corrado, il Mantova tenta Lasagna

Salvo sorprese dell’ultima ora, quando lunedì il Brescia aprirà la nuova stagione con le visite mediche, nel gruppo delle Rondinelle pronte a mettersi agli ordini di mister Rolando Maran ci sarà anche Niccolò Corrado.

Nonostante qualche ’’intromissione’’ illustre (Venezia in primis), la trattativa con la Ternana per vestire di biancazzurro il terzino sinistro del 2000, che nella stagione 2021-2022 ha giocato ad alti livelli con la FeralpiSalò e che ha concluso lo scorso campionato in prestito al Modena, è giunta ormai ai dettagli e l’esterno di scuola interista dovrebbe offrire le necessarie garanzie per coprire validamente quella fascia sinistra che negli ultimi anni tanti problemi ha creato al Brescia.

Corrado potrebbe non essere l’unica novità delle ultime ore in casa delle Rondinelle, che stanno intensificando i contatti con la Juventus per Marco Olivieri, l’attaccante del ’99 che cerca nelle fila biancazzurre lo spazio che lo scorso anno non è riuscito a trovare a Venezia. L’altro nodo che rimane al centro dell’attenzione al Brescia riguarda il futuro di Andrea Cistana. Il centrale classe ’97 ha rinnovato con la società del presidente Massimo Cellino, ma vanta una clausola che lo libera in caso di offerte dalla serie A.

Dopo un timido interessamento del Monza ora è in pressing l’Empoli. Un giovane che ha mosso i suoi primi passi nel fertile vivaio biancazzurro è invece diventato un nuovo attaccante del Mantova, deciso a rinforzarsi a dovere per affrontare il ritorno in serie B. Si tratta di Francesco Ruocco, classe 2001, che nelle ultime tre stagioni è riuscito a farsi apprezzare per estro e fantasia nelle fila della Torres. Si tratta del secondo innesto per il dt Christian Botturi dopo un altro 2001 di indubbio interesse come Federico Artioli, centrocampista giunto in biancorosso dal Sassuolo. Nel mirino anche l’attaccante mantovano Kevin Lasagna (’92), appena rientrato dall’esperienza in Turchia al Verona, ma ormai fuori dai progetti della società gialloblù. Luca Marinoni