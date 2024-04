Brescia, qui rischi grosso. A Cremona derby bollente

Questa sera, alle 20:30 al PalaRadi, il calendario di Serie A offre uno degli incontri più attesi: il derby lombardo tra la Germani Brescia e la Vanoli Basket Cremona. La storia tra queste due squadre è lunga e ricca di emozioni, con 12 incontri già disputati, dei quali Brescia ne ha vinti 8. Nonostante Cremona abbia ottenuto una sola vittoria casalinga negli ultimi cinque incontri diretti, quel successo del 28 aprile 2018 per 88-86 resta un dolce ricordo per i tifosi.

L’ultimo scontro diretto di questa stagione, giocato a novembre, ha visto Brescia prevalere con un convincente 84-75, sottolineando ancora una volta la sua supremazia nel derby.

Il contesto di questa stagione aggiunge ulteriore pepe alla sfida: entrambe le squadre hanno mostrato momenti di brillantezza alternati a fasi di incertezza, e ogni punto in classifica diventa cruciale. Per il primato bresciano, per la salvezza cremonese. Cremona arriva da una sconfitta contro Bologna, mentre Brescia ha ritrovato il sorriso battendo Venezia nell’ultima giornata, mostrando segnali di una chimica di squadra finalmente ritrovata.

Sul fronte degli assenti, Cremona dovrà fare a meno di Davide Denegri, colonna della squadra, il cui contributo è stato interrotto da un infortunio al dito che lo ha costretto a un’operazione riuscita, ma che purtroppo segna la fine della sua stagione. La sua assenza è un duro colpo per la Vanoli, dato che Denegri è stato il miglior giocatore italiano del campionato fino a ora. Anche Nathan Adrian è in dubbio, il che potrebbe limitare ulteriormente le opzioni a disposizione del coach Cremonese.

La partita di questa sera vedrà anche alcuni volti noti affrontarsi contro le loro ex squadre. Paul Eboua, che ha vestito la maglia di Brescia nella stagione 2021/22, ora difende i colori di Cremona, mentre David Cournooh e Nicola Akele, entrambi ex di Cremona, saranno in campo per Brescia. Questi ritorni aggiungono sempre un ulteriore livello di interesse e di personali sfide all’interno del gioco.

Le dichiarazioni dei due allenatori riflettono l’importanza della partita. Alessandro Magro, coach di Brescia, ha sottolineato la necessità di affrontare il match con la giusta mentalità: "Cremona è una squadra che gioca un ottimo basket di squadra, efficace soprattutto nei momenti clou del possesso. Nonostante la posizione in classifica, hanno dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque".

Demis Cavina di Cremona ha riconosciuto l’importanza del supporto del pubblico e l’energia che può trasmettere alla squadra in un momento così delicato della stagione: "Abbiamo bisogno di trasformare l’energia del nostro pubblico in prestazioni di qualità, soprattutto in difesa, per provare a sorprendere Brescia".