"Brescia cede al Parma all'ultimo minuto: sconfitta amara per i gialloblu"

Il Brescia spaventa la capolista, si porta in vantaggio e cede al Parma solo all’ultimo minuto dopo essere rimasto in dieci per l’ingenua espulsione di Huard.

I gialloblu si rendono pericolosi già al 1’, ma Benedyczak calcia alto da posizione più che favorevole.

Le Rondinelle non si spaventano e cominciano a giocare a testa alta con la capolista. Il coraggio della formazione di Maran viene premiato al 16’, con Jallow, che conquista un tiro di Galazzi rintuzzato da Osorio e batte Chichizola.

La formazione di Pecchia cerca di reagire con orgoglio, ma gli ospiti controllano con ordine la situazione. La gara rimane ricca di capovolgimenti di fronte, ma al 37’ un contatto tra Bertagnoli e Mihaila viene giudicato da rigore dal Var. Dell’esecuzione si incarica Benedyczak, ma Avella si supera e mantiene in vantaggio la squadra di Maran. Nella ripresa il Parma torna in campo deciso a raddrizzare la situazione e al 7’ Man si presenta davanti ad Avella trafiggendolo con la rete dell’1-1. Nonostante il pareggio, il Brescia non si disunisce e la gara rimane ricca di capovolgimenti di fronte.

Al 42’, però, Huard, in campo da 3’ rimedia un rosso del tutto evitabile e il Parma impiega altri 2’ per firmare con Del Prato la rete che lascia a mani vuote un Brescia comunque encomiabile. PARMA- 2-1 (0-1). Marcatori: pt 16’ Jallow; nel st 7’ Man, 44’ Del Prato.

Luca Marinoni