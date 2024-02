Boscacci-De Silvestro, prima volta vincenti in coppia

De Silvestro e Boscacci, Boscacci e De Silvestro: sempre loro, ma per una volta insieme. Marito e moglie uniti nella vita e ora anche sul podio. La coppia valtellinese ha infatti trionfano nella staffetta mista che ha completato la tappa di Coppa del Mondo Boi Taull, sui Pirenei spagnoli. I due azzurri hanno preso in mano le redini delle operazioni nel corso della seconda delle quattro frazioni, per poi mantenere la testa fino al traguardo, tagliato da Boscacci con il tempo di 33’52’’08. Per lo sci alpinismo azzurro si tratta del secondo successo stagionale e segue il trionfo della stessa De Silvestro nella vertical di La Massara, sempre sui Pirenei. "Questa vittoria è una sorpresa anche per noi - ha confessato Alba De Silvestro al termine della prova - non avevamo mai gareggiato insieme in staffetta, abbiamo fatto una grande gara".

Nella finale B terza e quinta posizione per le altre due coppie italiane che hanno saputo approdare all’atto decisivo: Lisa Moreschini- Robert Antonioli e Giulia Compagnoni-Luca Tomasoni hanno colto il 15esimo e 17esimo posto assoluto.

Paolo Croce