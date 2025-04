Bloccato sulle Orobie durante il maltempo, giovane escursionista salvato con l’elicottero

Bergamo – Notte di paura ma a lieto fine per un giovane escursionista rimasto bloccato sotto il passo di Valsecca, tra le valli Brembana e Seriana, in provincia di Bergamo. Il ragazzo era partito con l’intento di raggiungere il bivacco Frattini, situato a 2.275 metri di altitudine lungo il sentiero delle Orobie Orientali, ma durante il tragitto è rimasto bloccato sulla cresta che separa la Valsecca dalla valle dei Piani del Campo, nel territorio comunale di Valbondione.

In difficoltà e impossibilitato a proseguire, ha lanciato l’allarme. Immediato l’intervento dei tecnici del Soccorso alpino e dell’elisoccorso, che si sono attivati nonostante le condizioni meteo proibitive. Le operazioni di salvataggio si sono protratte fino a notte fonda, ma alla fine il giovane è stato raggiunto e messo in sicurezza.

Fortunatamente non ha riportato ferite ed è stato accompagnato a valle in buone condizioni. L’episodio riaccende l’attenzione sulla prudenza necessaria in montagna, soprattutto in condizioni atmosferiche instabili e su percorsi impegnativi come quelli delle Orobie. La tempestività dei soccorsi e la preparazione delle squadre hanno evitato che la situazione si trasformasse in tragedia.