Bloccata sulla strada diventata un torrente. Anziana messa in salvo

In pochi istanti è caduta dal cielo tanta acqua da provocare uno smottamento e trasformare la strada collinare in un torrente con fango e detriti. Proprio in quel momento una donna di 74 anni stava percorrendo al volante della sua auto la strada per Casa Cagnone di Zavattarello ed è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, con l’auto che non ripartiva e la strada che, seppure per un tratto limitato, era diventata impraticabile. L’automobilista, molto spaventata, ha chiesto aiuto al 112 e sul posto, poco dopo le 14 di ieri, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Broni, i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Voghera, e l’ambulanza della Croce Rossa di Varzi. Non è rimasta ferita, solo molto spaventata, e dopo il precauzionale controllo sul posto da parte dei sanitari della Croce rossa, non è stato necessario il trasporto in ospedale. U.Z.