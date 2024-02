Paura sul Bergamo-Vilnius: l’aereo atterra fuori pista e finisce nella neve

Bergamo, 5 febbraio 2024 – Le immagini circolano sul web, restituendo gli attimi di terrore che devono avere vissuto i 179 passeggeri del volo Bergamo-Vilnius di sabato scorso. L’Airbus A320 della compagnia lituana Avion Express, decollato regolarmente da Orio al Serio, ha avuto seri problemi in fase di atterraggio: toccato il suolo, non è riuscito a rimanere nel perimetro della pista e ha invaso il terreno circostante coperto di neve e fango, prima di rientrare nella corsia d’asfalto dove i passeggeri a bordo sono stati fatti scendere. Il velivolo ha riportato danni mentre l’aeroporto di Vilnius è rimasto chiuso per quasi tre ore prima di ripristinare la normale attività.