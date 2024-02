Bergamo, terzo ko. Niente sogno playoff. Incubo retrocessione

Terza sconfitta di fila per la Volley Bergamo 1991 che molto probabilmente dice addio alle residue speranze di conquistare un posto ai playoff e resta invischiata nella lotta per non retrocedere. Le orobiche, reduci dall’onorevole ko sul campo dell’Allianz Vero Volley Milano ma anche da quello più doloroso al PalaFacchetti di Treviglio con l’Aeroitalia Smi Roma, non sono riuscite a portare a casa punti dalla trasferta con la Reale Mutua Fenera Chieri. La squadra piemontese, stanca ma felice per aver strappato il pass per le semifinali di CEV Cup a spese delle temibili francesi del Volero Le Cannet, hanno conquistato abbastanza agevolmente il primo set, prima di sudarsi decisamente di più gli altri due. Nel secondo in particolare le ospiti nonostante qualche errore di troppo di Lorrayna hanno condotto a lungo le operazioni, salvo poi farsi rimontare nel finale e battere ai vantaggi. Il terzo parziale è stato ancora equilibrato ma nel momento decisivo Kaja Grobelna e compagne hanno dimostrato una maggiore esperienza, chiudendo i conti per un 3-0 fin troppo pesante per una Bergamo che avrebbe meritato di allungare le ostilità. In virtù di questo risulato, Anna Davyskiba (foto) e compagne sono rimaste al dodicesimo posto dietro alle corregionali di UYBA Volley Busto Arsizio e Trasportipesanti Casalmaggiore. Andrea Gussoni