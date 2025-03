Bergamo senza speranza contro la corazzata Conegliano

Una Conegliano in gran spolvero non dà scampo ad una volenterosa Volley Bergamo e vola in semifinale. Per le bergamasche di coach Parisi, premiato dalla federazione per il suo gran lavoro con la guida della Nazionale italiana B, termina una stagione molto positiva nella quale ha stupito un po’ tutti conquistando non solo una salvezza tranquilla, con larghissimo anticipo, ma anche i playoff. E ieri la Volley Bergamo, tutto l’anno costretta ad emigrare a Treviglio per le partite casalinghe, è ritornata a giocare nella città orobica nella splendida Chorus Life Arena alla presenza del pubblico delle grandi occasioni e al cospetto di tante stelle della Foppapedretti che ha fatto epoca, tra le quali Piccinini, Lo Bianco e Stufi. Gran spettacolo quindi sugli spalti, mentre in campo a regalare magie ci hanno pensato le pantere di Santarelli, squadra imbattuta in stagione, che hanno dominato fin dalla prime battute di gioco. Pronti, via e Conegliano si è portata sull’11-5 con Fahr e la ex Lanier a dettar legge. La Volley Bergamo ha provato a rimanere in scia, ma Fahr e Haak hanno siglato i punti del 25-13.

Nel secondo set c’è stato più equilibrio, con le Bergamasche che, grazie ad un’ottima Piani, 14 punti e best scorer dell’incontro, Mlejnkova e Montalvo, sono rimaste in partita fino a quota 15. Poi la Haak, una delle giocatrici più forti al mondo, ha alzato il livello del suo gioco, la Prosecco Doc Conegliano è volata via sul 21-16 con Gabi e ha chiuso sul 25-21. Subito avanti anche nel terzo set, la formidabile formazione di Conegliano, con la Wolosz fantastica regista, si è ritrovata sul 14-9 con Gabi. La Volley Bergamo ha provato a ricucire, portandosi sul 22-19, ma la Haak, con tre punti di fila, ha permesso alle pantere di vincere 25-19.

BERGAMO-PROSECCO DOC CONEGLIANO 0-3 (13-25; 21-25; 19-25)

F.D’E.