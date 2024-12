Benemerenze civiche: "Grazie angeli del fango"

Atmosfera delle grandi occasioni ieri sera al Teatro Sociale per la cerimonia di consegna delle 10 benemerenze civiche e delle quattro medaglie d’oro che il Comune ha scelto tra le candidature giunte a Palazzo Frizzoni dagli schieramenti politici e da semplici cittadini.

Il momento più solenne e commovente si è registrato quando la sindaca Elena Carnevali e la presidente del Consiglio comunale Romina Russo hanno consegnato la benemerenza collettiva ad una delegazione delle centinaia di volontari che dalla mattina del 9 settembre si sono mobilitati per aiutare i residenti della città che avevano subito danni a causa dell’alluvione: sono stati ribattezzati gli “angeli del fango“ e il loro impegno era proseguito per parecchi giorni, fino al termine dell’emergenza. Le medaglie d’oro sono state attribuite all’Associazione Famigliaperta per i suoi 30 anni di attività dedicati ai minori in difficoltà e alle loro famiglie; al direttore d’orchestra Aldo Ceccato, classe 1934, milanese di nascita ma bergamasco da 60 anni, per "l’alto valore educativo, formativo e culturale che riconosce alla musica che lo hanno reso attento alle nuove generazioni, spingendolo a creare, a Palazzo Polli Stoppani, la Biblioteca Museale “Victor de Sabata e Aldo Ceccato“; a Pia Locatelli, da sempre impegnata in politica, presidente onoraria dell’Internazionale socialista, per le sue battaglie sui temi dei diritti delle donne; e all’artista Gianriccardo Piccoli che con la sua opera ha contribuito al prestigio della città. Oltre ai volontari dell’alluvione, le benemerenze civiche sono state consegnate all’associazione Arcigay Bergamo Cives, che opera nella promozione dei diritti civili e nel contrasto alle discriminazioni; all’Ororosa Basket Bergamo Asd, società che promuove il basket femminile; al capitano dell’Atalanta Marten De Roon, diventato il giocatore con il maggior numero di presenze in serie A della storia della squadra; a Fabio Galessi, che da 32 anni guida il Festival organistico internazionale; a Giovanni Locatelli, classe 1932, tra i fondatori del Teatro Tascabile e del Teatro Prova; al medico Gianmariano Marchesi, che durante la prima ondata del Covid è rientrato volontariamente in servizio; a Donata Pelizzari, per 20 anni direttore della farmacia all’ospedale di Bergamo. Due le benemerenze alla memoria: a Roberto Pelucchi, giornalista, per le sue inchieste sul mondo del calcio scommesse, e a Raffaella Poggiani Keller per il suo impegno nel mondo associativo e per il ruolo di conservatore onorario del Civico museo Archeologico di Bergamo.

Michele Andreucci