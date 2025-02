Bancarotta della Mountain Security. Condannato l’ex sindaco Morandi

A processo per bancarotta fraudolenta, condannati l’ex sindaco di Valbondione Benvenuto Morandi, sua moglie, Aurora Semperboni e l’ex vicesindaco Claudio Conti: il primo a 3 anni, la moglie a 2 anni e 4 mesi e infine Conti a 2 anni e 8 mesi. La sentenza ieri davanti al giudice delle udienze preliminari. I difensori avevano chiesto per i loro assistiti l’assoluzione e anche la derubricazione da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice che avrebbe comportato la prescrizione del reato. La vicenda è legata al crac della società, fallita nel 2016, che controllava la Sviluppo turistico Lizzola, partecipata dal Comune, fallita anch’essa. Gli imputati, secondo l’accusa, fecero uscire 4 milioni e 200 mila euro dalla Mountain Security in favore della Stl. Morandi è ritenuto amministratore di fatto, mentre la moglie e Conti si sono susseguiti come amministratori unici.

Ci sarebbe stato quindi un intreccio con il procedimento relativo ai soldi spariti dai conti correnti di 47 clienti della private banking della filiale di Intesa Sanpaolo di Fiorano al Serio, che Morandi dirigeva, per cui è stato condannato a 3 anni e 2 mesi. L’ex sindaco è stato invece assolto dall’accusa di aver rubato 2,5 milioni di euro dal conto dell’allora amico Gamba, che avrebbe voluto costituirsi parte civile nell’attuale processo relativo al che al fallimento della Mountain. F.D.