"Baciò un bambino". Assolto dalle accuse uomo di sessantasei anni

Era stato avvicinato da un uomo che ha provato a baciarlo mentre si trova al parco da solo. La vittima è un bambino e quanto è avvenuto lo ha raccontato al padre, che dalla descrizione dell’uomo crede di aver "individuato" il presunto responsabile. Viene informata anche l’ex moglie che decide di presentare denuncia. Ieri si è concluso il processo di primo grado con l’assoluzione dell’uomo, un 66enne "per non aver commesso il fatto". Il pm aveva chiesto la condanna a 6 anni. L’episodio raccontato dal bambino risale al 2019, e sarebbe avvenuto in un piccolo paese delle Valli bergamasche. Ieri il padre del bambino, durante la testimonianza, ha confermato di aver sempre creduto al figlio.