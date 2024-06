’’Avvenire’’, i migliori talenti Under 16

Comincia oggi con gli incontri del tabellone di qualificazione la 57sima edizione del Torneo Avvenire sui campi del TC Ambrosiano di Milano, una manifestazione sempre pronta a mettersi in discussione e trovare nuove strade per valorizzare il tennis giovanile. Il torneo fra i più importanti del calendario internazionale a livello under 16, tornato in scena la scorsa stagione dopo tre anni di assenza, ha lanciato parallelamente il torneo under 14 (in coabitazione con l’Aspria Harbour Club) di categoria 2 nel circuito del Tennis Europe. Stavolta i tabelloni sono stati promossi al rango di prima fascia, unico in Italia a ottenere questo riconoscimento. Ma questa non sarà l’unica novità: grande spazio verrà assegnato dagli organizzatori agli eventi fuori dal campo con la rassegna ’’Oltre l’Avvenire’’. L’entry list maschile è aperta dai portoghesi Goncalo da Rosa Castro e Jorge Vanine, seguiti dallo sloveno Uros Bigic, dal polacco Antoni Sikora, dal russo Alexander Burmakin e dagli spagnoli Alejandro Hernandez Ramada e Marc Sampol Valverde. La pattuglia italiana sarà guidata da Francesco Pansecchi e Alessandro Maina, Petar Ciangherotti e dal figlio d’arte Mattia Pescosolido, mentre le wild card sono state assegnate a Mattia Cona, Mattia Logrippo, Leonardo Fiocchi.

In campo femminile presenti la polacca Oliwia Sybicka, la bosniaca Tea Kovacevic e la romena Andreea Olariu, con Martina Cerbo, Ginevra Batti, Tatiana Vittoria Lippi nel ruolo di outsider, oltre alle invitate Azzurra Cremonini e Eleonora Baroni.Silvio De Sanctis