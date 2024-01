"Atletica Leggera: il calendario agonistico del 2024"

Non corre veloce solo Filippo Tortu lo fa anche il calendario 2024 della stagione agonistica di atletica.

Tutta l’attenzione è rivolta sull’impegno dai cinque cerchi olimpici, ma l’annata è fitta di impegni e ostacoli da superare. Intanto, ci sarà un bel da fare per chi e probabilmente ci saranno rinunce, (Jacobs - nella foto - ha già fatto capire che non competerà più di tanto) farà la stagione indoor. In primis, sono in programma in Mondiali al coperto a Glasgow dall’1 al 3 marzo.

All’aperto, oltre le varie tappe di Diamond League, l’appuntamento da segnare è quello con World Athletics Relays 2024 che si svolgeranno a Nassau, Bahamas, il 4 e 5 maggio 2024, con in palio il pass per l’Olimpiade. A un mese e mezzo da Parigi 2024, dal 7 al 12 giugno 2024 allo Stadio Olimpico, al Parco del Foro Italico si terranno gli Europei nella città Eterna a 50 anni di distanza dall’edizione dei Campionati Europei di Atletica Leggera disputata a Roma nel 1974 e per la terza volta in assoluto in Italia dopo la prima edizione di Torino 1934.

Poi toccherà ai Giochi Olimpici, dall’1 all’11 agosto. Nel 2024 Parigi festeggia anche il centenario, saranno infatti 100 anni esatti dall’ultima volta che i Giochi Olimpici si sono tenuti nella capitale francese. Gli azzurri vogliono essere protagonisti della festa francese.

G.L.