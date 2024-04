Atalanta-Cagliari, oggi la 100esima partita della gestione Pagliuca: dove vederla

Le prime 100 partite dell’Atalanta internazionale, che parla americano oltre che bergamasco. Il 19 febbraio 2022 veniva annunciato l’ingresso nel club nerazzurro del fondo americano Bain Capital gestito da Stephen Pagliuca, finanziere di Brooklyn già impegnato nello sport professionistico con le quote di maggioranza dei mitici Boston Celtics nella NBA.

Pagliuca co owner socio di maggioranza relativa, la famiglia Percassi a mantenere il controllo e la gestione societaria con Antonio presidente e Luca amministratore delegato. L’esordio sportivo della nuova compagine societaria statunitense-orobica l’indomani a Firenze non fu dei migliori: una sconfitta per 1-0 al Franchi con il gol del pareggio di Malinovskyi annullato tra roventi polemiche dal Var per un inesistente fuorigioco di Hateboer.

Due anni e un mese e mezzo dopo la gestione Pagliuca arriva oggi alle prime sue cento partite: la centesima curiosamente avrebbe dovuto essere proprio quello di mercoledì a Firenze, persa ancora una volta per 1-0, ma la tragedia di Joe Barone ha portato al rinvio tre domeniche fa di Atalanta-Fiorentina di campionato, facendo slittare a oggi a Cagliari la centesima partita della Dea americana.

Bilancio sportivo in attivo per Pagliuca che in 99 gare da co proprietario ha ottenuto 49 vittorie, quasi la metà, e 31 pareggi, un terzo, con 19 sconfitte. Una vittoria questo pomeriggio alla Unipol Domus di Cagliari realizzerebbe una perfetta cifra tonda: 50 vittorie in 100 partite. È quello che mister Pagliuca oggi chiede alla sua Dea. Cagliari-Atalanta sarà visibile su Dazn.