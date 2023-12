Associazione dei pensionati. In dono un pulmino per il trasporto dei disabili

ISEO (Brescia)

Il 2023 ha visto una celebrazione di Santa Lucia particolarmente speciale a Iseo, dove la Giunta Comunale ha voluto pensare alle persone meno fortunate e specialmente ai disabili: che tante limitazioni vivono anche a causa della mobilità.

La santa tanto cara ai bresciani e bergamaschi, nella giornata di ieri ha consegnato all’associazione pensionati di Iseo un nuovo furgone destinato al trasporto di persone con disabilità. "Nell’ultimo anno, gli assessori della Giunta Ghitti hanno personalmente effettuato il servizio di trasporto per le persone con disabilità – spiega il vicesindaco Cristian Quetti -. Questa esperienza non solo è stata unica dal punto di vista umano, ma ha anche permesso loro di constatare che il mezzo concesso in uso gratuito all’associazione pensionati per tale scopo era ormai obsoleto e richiedeva una sostituzione.

Dopo alcuni mesi utili per raccogliere i circa 40mila euro necessari, Santa Lucia ha finalmente consegnato il tanto atteso dono". A gestire i trasporti per le persone non normalmente abili è l’Associazione Pensionati Iseo, da sempre particolarmente vivace e sempre a disposizione della popolazione.

"L’auspicio ora è quello di poter contare su un numero sempre crescente di volontari, al fine di garantire e soddisfare ogni futura richiesta di trasporto – dice Cristian Quetti - il mezzo di cui i pensionati erano dotati era angusto, per questo è stato scelto di sostenerli. Vanno ringraziati per ciò che ogni giorno fanno a favore della popolazione e degli iseani. Sono insostituibili. Chiaramente servono nuove leve a cui chiediamo di contattarli".Milla Prandelli