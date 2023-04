Armatori ferroviari e manovali i più ambiti

Gommista, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Palazzolo. Codice di riferimento centro per l’impiego di Palazzolo: 36857. Impiegato addetto acquisti, 1 posto. Contratto: apprendistato. Sede di lavoro: Pian Camuno. Codice di riferimento centro per l’impiego di Darfo Boario: 37020. Operaio addetto posa in opera, 3 posti. Contratti: tempo indeterminato o tempo determinato. Sede di lavoro: Darfo Boario. Codice di riferimento centro per l’impiego di Breno: 36988. Cameriere, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Corteno Golgi. Codice di riferimento centro per l’impiego di Edolo: 36968 Addetto pulizie albergo, 2 posti. Contratto: tempo determinato, part-time. Sede di lavoro: Peschiera del Garda. Codice di riferimento centro per l’impiego di Desenzano: 36856. Armatori ferroviari, 5 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia e provincia. Codice di riferimento centro per l’impiego di Brescia: 37002. Manovale edile, 10 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Codice di riferimento centro per l’impiego di Brescia: 36886.