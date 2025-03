Apprendista nell’edilizia. I contabili servono esperti

Apprendista operaio edile, 1 posto. Requisiti: buona conoscenza della lingua italiana, patente B. Mansione: verrà affiancata e formata per le attività di costruzioni pareti e soffitti in cartongesso, stuccature. Disponibile a spostarsi presso cantieri principalmente tra Milano e Bergamo e saltuariamente in Liguria. Contratto: apprendistato. Sede di lavoro: Romano di Lombardia. Candidature: autocandidatura sul sito internet offertelavoro.provincia.bergamo.it, centro per l’impiego di Bergamo, codice 22632

Addetto contabilità senior, 1 posto. Requisiti: esperienza di almeno 3 anni; capacità di lavorare in team; diploma ragioneria o laurea triennale ad indirizzo economico-aziendale; preferenziale conoscenza programma Team System/Alyante; ottima padronanza pacchetto Office. Mansione: add. contabilità attiva e passiva; redazione scritture contabili; contatto clienti e fornitori; bolle e DDT. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Treviglio. Candidature: autocandidatura su offertelavoro.provincia.bergamo.it, centro per l’impiego di Treviglio, codice 22641