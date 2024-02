Ancora nebbia in agguato . Camion contro uno scuolabus

LENO (Brescia)

Il tir si scontra con lo scuolabus, ma per fortuna i venti bimbi a bordo sono illesi. Paura ieri mattina per un incidente che ha coinvolto un camion e il pulmino giallo che gira tra le frazioni di Leno per accompagnare i bimbi in classe. Mancavano pochi minuti alle otto e nella Bassa, come accade spesso in questo periodo, c’era una nebbia che si tagliava il coltello. Lo scontro è avvenuto in località Cascina Feniletto di sotto, in aperta campagna. Stando alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Verolanuova, intervenuti per i rilievi, il tir, che trasportava concime, si è immesso sulla via principale uscendo da una stradina laterale proprio nel momento in cui transitava lo scuolabus. In quel punto la strada è stretta, la visibilità era appunto assai ridotta, e ci sarebbe stata un’invasione di corsia da parte del tir. Risultato: lo schianto laterale con il pulmino, che non è riuscito a frenare. Anche una macchina che seguiva lo scuolabus è rimasta coinvolta. L’impatto non è avvenuto a forte velocità e nessuno si è fatto male. I piccoli, che frequentano la scuola Elementare del paese, si sono un po’ spaventati ma non hanno riportato ferite. Sono riusciti ad arrivare in classe con uno scuolabus sostitutivo. L’unico ad essere rimasto ferito - solo escoriazioni, nulla di grave - è stato il conducente del camion, portato in codice giallo all’ospedale di Manerbio. Lo scorso lunedì in A21, sempre nella Bassa e sempre a causa di un banco di nebbia fitta, si era verificato un tragico incidente: due morti e oltre quaranta feriti.

Beatrice Raspa