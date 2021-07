Addio a Lodovico Acerbis, designer bergamasco le cui opere sono esposte anche al Moma, il museo d'arte moderna di New York, forse il più famoso al mondo.

Imprenditore, designer, grande creativo, scrittore Acerbis ha traghettato l'impresa di famiglia nella modernità. Terza generazione e presidente della società fino al 2013, era nato nel 1939 ad Albino e, laureato in Economia e Commercio, nel 1963 fece il suo ingresso nell'azienda fondata dal padre: l'avrebbe trasformata da bottega di falegnameria in realtà industriale. La sua visione, creare mobili applicando le tecnologie più avanzate, impiegando i materiali più pregiati e collaborando con i designer più innovativi, ha traghettato l'azienda in una posizione leader nel settore dell'arredamento.

È con lui che nasce il marchio Acerbis International: un brand che fa sua l'eredità artigianale del passato reinterpretandola nelle nuove collezioni di oggetti di design. Sue sono infatti alcune delle creazioni più significative nel panorama del design italiano, insignite di numerosi premi internazionali tra cui il Compasso d'Oro (Milano), la Medaglia d'Oro alla Biennale di Industrial Design (Lubiana), il Silver Award of Institute of Business Designers (New York). Alcune sue creazioni sono state esposte anche al Moma di New York.