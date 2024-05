Bergamo, cedro secolare di 15 metri crolla sulla strada in pieno centro: cos’è successo

Un enorme cedro alto 15 metri è crollato lunedì pomeriggio nel mezzo di via Statuto, nel quartiere Santa Lucia di Bergamo, in una strada normalmente trafficata da pedoni e automobili. È soltanto per puro caso che in quel momento non stesse passando anima viva: nessuno quindi è rimasto ferito. In poche ore, durante le quali la viabilità è rimasta bloccata, i vigili del fuoco hanno liberato la strada gigantesco albero.

La caduta è avvenuta poco dopo le 14, nei pressi di un’area verde della cui manutenzione si occupa il Comune, vicino al comando provinciale e all’Accademia della Guardia di finanza. Secondo le prime analisi dei tecnici, il tronco era stato intaccato da un fungo che ne avrebbe indebolito la struttura. Le raffiche di vento e il maltempo degli ultimi giorni avrebbero fatto il resto.