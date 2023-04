Agli alluvionati 50mila euro dalle parrocchie

I camuni e i bresciani non hanno lasciato sole Niardo e Braone nemmeno a Pasqua. Nei giorni scorsi, difatti, don Fabio Mottinelli, parroco di Niardo e Braone, ha consegnato ai sindaci dei due paesi oltre 50mila euro giunti da 48 parrocchie bresciane, che andranno alle oltre 100 famiglie in difficoltà: per il 90% ai niardesi e per il 10% a chi ha avuto danni a Braone, come stabilito dalle perizie dei Comuni e della Regione. Il centro più colpito, anche per conformazione e per il corso dei torrenti, è stato Braone, dove diverse famiglie sono ancora fuori casa. L’alluvione dello scorso luglio ha lasciato gravi strascichi e dal Governo i ristori non sono ancora arrivati. "È stata una grande dimostrazione di solidarietà - dice don Mottinelli- ringrazio tutte le parrocchie, comunità religiose, gruppi e singoli che si sono fatti sentire vicino ai nostri paesi. Questo ci fa sentire una grande famiglia che condivide il cammino della chiesa". Tutte le donazioni andranno a implementare i fondi raccolti dal Comune. "Anche in questo caso creeremo dei mini bandi che aiuteranno le famiglie, che hanno ancora tanti bisogni – dice il sindaco di Niardo, Carlo Sacristani – ogni goccia fa il mare e noi siamo davvero lieti dell’aiuto dalle tante parrocchie. Grazie". Con precedenti bandi comunali sono stati riconosciuti sostegni a 103 famiglie dai 300 ai 3.500 euro a seconda dei danni. Anche chi si è visto distruggere l’auto si è visto aiutare. A giorni sarà emanato il bando di questa importante donazione frutto della carità cristiana e del grande cuore dei bresciani, che da quasi un anno non hanno mai lasciato sole le popolazioni dei paesi: prima andando a lavorare per ripulire strade, case e esercizi pubblici e poi donando fondi per sostenere le persone che in alcuni casi hanno perso tutto. Il sostegno non è terminato. Nuove iniziative sono in programma per aiutare il paese a rialzarsi. Mi. Pr.