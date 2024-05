Aggredito e pestato. Camionista salva il carico del Tir

Ha difeso il suo tir e il carico che trasportava rimediando una serie di cazzotti. Un autotrasportatore spagnolo l’altra notte tra l’1 e l’1,30 era fermo con il suo mezzo in via Monte Bianco, nella zona industriale di Siziano, quando si è accorto che tre persone stavano tentando di forzare il rimorchio. Non si sa se l’uomo stesse riposando prima di riprendere il viaggio o fosse in attesa di scaricare i generi alimentari che doveva consegnare in zona, ma appena si è accorto della presenza di qualcuno che armeggiava cercando di aprire il suo camion, l’autotrasportatore è sceso e si è trovato di fronte a tre persone. "Che cosa state facendo?" ha domandato e per tutta risposta è stato preso a pugni. Poi i tre che hanno agito a volto scoperto sono saliti su un’utilitaria di colore chiaro e si sono dileguati. Al camionista non è rimasto altro che chiamare i carabinieri di Siziano.M.M.