Agente fuori servizio fa arrestare scippatore

L’episodio sabato mattina in via Bono, alla fermata del pullman in zona stazione Autolinee. Su un autobus c’è passeggero pakistano che sta andando al lavoro. Nel frattempo guarda il suo iPhone 15. All’improvviso sullo stesso tram sale un giovane, poi identificato in un diciannovenne libico senza fissa dimora. La sua attenzione è rivolta al cellulare: in un attimo lo strappa dalle mani del suo proprietario. E approfittando del fatto che le portiere dell’autobus sono ancora aperte scende e si dà alla fuga. Lo scippatore scappa, il proprietario del telefonino lo insegue.

Nell’inseguimento la vittima dello scippo s’imbatte in una poliziotta delle Volanti fuori servizio. L’agente nota la scena e intuisce che qualcosa è successo. Allora si qualifica e a quel punto si mette all’inseguimento dello scippatore che intanto ha fatto perdere le proprie tracce. Solo per il momento, però. Perché nel frattempo la poliziotta ha allertato i colleghi delle Volanti. L’iPhone 15 attraverso la geolocalizzazione viene rintracciato al parco Suardi. Ed è qui che il giovane libico viene trovato con il telefono. Per via di altri episodi precedenti, del fatto che sia senza fissa dimora, e che in questo caso si tratta pure di un furto con strappo aggravato dal fatto di essere stato commesso su un mezzo pubblico, il pm di turno Mancusi ha disposto che il diciannovenne vada in carcere. Ora spetterà al giudice delle indagini preliminari decidere. Il giovane, poco tempo fa fuori dal Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con una pietra aveva infranto il finestrino di un’auto dei carabinieri. Ai primi di marzo aveva rubato merce per 8 euro in un supermercato e poi aveva spintonato il vigilante che lo aveva bloccato.

F.D.